«Бока Хуниорс» отдаст китайцам 43 млн фунтов, если Тевес вернётся через год
Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бока Хуниорс, Шанхай Шэньхуа, Тевес Карлос
Сегодня, 18:47 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес может вернуться через год в «Боку Хуниорс», но с одним условием. Аргентинский клуб вынужден будет вернуть китайскому часть стоимости игрока. «Бока Хуниорс» вернет китайцам 60 процентов стоимости Тевеса, то есть около 43 млн фунтов стерлингов. Ранее в «Боке Хуниорс» не исключили такого сценария.
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