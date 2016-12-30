«Бока Хуниорс» отдаст китайцам 43 млн фунтов, если Тевес вернётся через год

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес может вернуться через год в «Боку Хуниорс», но с одним условием. Аргентинский клуб вынужден будет вернуть китайскому часть стоимости игрока. «Бока Хуниорс» вернет китайцам 60 процентов стоимости Тевеса, то есть около 43 млн фунтов стерлингов. Ранее в «Боке Хуниорс» не исключили такого сценария.