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Уго Санчес: «Роналду станет неоспоримым номером один в истории „Реала“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Санчес Уго , Роналду Криштиану
Сегодня, 10:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный мексиканский форвард Уго Санчес считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду лучшим бомбардиром в истории клуба, хотя отмечает, что сложно проявить объективность, сравнивая игроков разных поколений:

«Кто лучший бомбардир в истории „Реала“? Сложный вопрос. Нужно учитывать и эпоху, в которую выступал тот или иной футболист. Я считаю лучшими Ди Стефано, Пушкаша, Рауля и Роналду. Также верно и то, что Роналду нас всех обошел. Он будет продолжать забивать и будет неоспоримым номером один».

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