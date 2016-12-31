Уго Санчес: «Роналду станет неоспоримым номером один в истории „Реала“»
Сегодня, 10:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный мексиканский форвард Уго Санчес считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду лучшим бомбардиром в истории клуба, хотя отмечает, что сложно проявить объективность, сравнивая игроков разных поколений:
«Кто лучший бомбардир в истории „Реала“? Сложный вопрос. Нужно учитывать и эпоху, в которую выступал тот или иной футболист. Я считаю лучшими Ди Стефано, Пушкаша, Рауля и Роналду. Также верно и то, что Роналду нас всех обошел. Он будет продолжать забивать и будет неоспоримым номером один».
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