Уго Санчес: «Роналду станет неоспоримым номером один в истории „Реала“»

Легендарный мексиканский форвард Уго Санчес считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду лучшим бомбардиром в истории клуба, хотя отмечает, что сложно проявить объективность, сравнивая игроков разных поколений:

«Кто лучший бомбардир в истории „Реала“? Сложный вопрос. Нужно учитывать и эпоху, в которую выступал тот или иной футболист. Я считаю лучшими Ди Стефано, Пушкаша, Рауля и Роналду. Также верно и то, что Роналду нас всех обошел. Он будет продолжать забивать и будет неоспоримым номером один».