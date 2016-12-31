Ловчев: «Такое впечатление, что у „Зенита“ есть заказ собрать российских игроков»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал подписание «Зенитом» защитника Ибрагима Цаллагова.

«Внимательно за этим парнем наблюдаю. Еще по молодежной сборной он запомнился. Интересный игрок, но в последнее время у меня появилось ощущение, что Цаллагов остановился в росте. И сейчас не могу сказать, что он станет в чем-то выдающимся игроком.

У „Зенита“ же, у меня складывается впечатление, есть некий заказ собрать российских футболистов. Сделать базовую команду для сборной. Тут и Кокорин, и Смольников, и Шатов, и Дзюба, и теперь вот переход Лунева с Цаллаговым. Да, ярких звезд среди них нет, но тем не менее.

Слухи о том, что Цаллагова „Зенит“ взял за небольшую сумму, как и Новосельцева из „Ростова“? Тут мне сложно комментировать. Возможно, клубы нашли какую-то лазейку…»