Ловчев: «Такое впечатление, что у „Зенита“ есть заказ собрать российских игроков»
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал подписание «Зенитом» защитника Ибрагима Цаллагова.
«Внимательно за этим парнем наблюдаю. Еще по молодежной сборной он запомнился. Интересный игрок, но в последнее время у меня появилось ощущение, что Цаллагов остановился в росте. И сейчас не могу сказать, что он станет в чем-то выдающимся игроком.
У „Зенита“ же, у меня складывается впечатление, есть некий заказ собрать российских футболистов. Сделать базовую команду для сборной. Тут и Кокорин, и Смольников, и Шатов, и Дзюба, и теперь вот переход Лунева с Цаллаговым. Да, ярких звезд среди них нет, но тем не менее.
Слухи о том, что Цаллагова „Зенит“ взял за небольшую сумму, как и Новосельцева из „Ростова“? Тут мне сложно комментировать. Возможно, клубы нашли какую-то лазейку…»
Или войдите через
Кстати, ты так и не ответил - понравился тебе Воронеж в то посещение? Сейчас, спустя годы, город изменился - и в лучшую сторону. И про Петра Первого что скажешь, если, конечно, тебе это интересно - совсем не настаиваю.
Так же были сборные времён Романцева, Ярцева, Бышовца - тоже спартаковские, результат нулевой.
Самая яркая сборная, это сборная Хидинга. Там в основе было 4 коня, 3 зенитовца, 2 спартача и 2 динамика