Итоги конкурса прогнозов за декабрь

Александр Чистяков С Новым годом! Коллектив «Соккер.ру» от всей души поздравляет дорогих пользователей и гостей портала с наступающим Новым годом и желает, желает, желает… Комментариев: 129

Станислав Горин Самые жаркие темы года «Соккер.ру» открывает для читателей двери в мир авторитетного мнения большинства из вас. Говорим о темах, вызвавших самую бурную реакцию в 2016-м. Комментариев: 9

Mikki Футбольная карта! Новый раздел от «Соккер.Ру» для тех, кто любит футбол не только сидя у компьютера. Расширяй свою географию! Комментариев: 45