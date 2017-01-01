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Итоги конкурса прогнозов за декабрь

Соккер.Ру // Работа сайта
Сегодня, 13:12 | Источник: Soccer.Ru

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь. Напомним, что количество призовых мест с ноября увеличилось до 20. Призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

1-е место - ЮЗИК 

2-е место - Гус Пойет  

3-е место - Spaydermen 

4-е место - Wende   

5-е место - Одно слово румын   

6-е место - Ольга13

7-е место - akv921

8-е место - J12

9-е место - Obdulio Varela

10-е место - drug01

11-е место - neon45    

12-е место - daba55  

13-е место - jus-noww 

14-е место - Алсидес Гиджиев

15-е место - Nariman555 

16-е место - PQ

17-е место - dav727

18-е место - ДАША Д

19-е место - aptem727

20-е место - LOpp

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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