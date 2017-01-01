Итоги конкурса прогнозов за декабрь
Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь. Напомним, что количество призовых мест с ноября увеличилось до 20. Призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.
1-е место - ЮЗИК
2-е место - Гус Пойет
3-е место - Spaydermen
4-е место - Wende
5-е место - Одно слово румын
6-е место - Ольга13
7-е место - akv921
8-е место - J12
9-е место - Obdulio Varela
10-е место - drug01
11-е место - neon45
12-е место - daba55
13-е место - jus-noww
14-е место - Алсидес Гиджиев
15-е место - Nariman555
16-е место - PQ
17-е место - dav727
18-е место - ДАША Д
19-е место - aptem727
20-е место - LOpp
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
Или войдите через
з.ы. Вопрос к администрации - когда уже футболки закончатся??? )))
Всех с Новым Годом, счастья, удачи, успехов и процветания в тех делах, к которым прикладываете усилия (!!!)
Сайт и всех его разработчиков поздравляю с Новым Годом особенно. Всех благ*