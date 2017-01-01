Миланов: «Я хочу остаться в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов сообщил, что уже ведет с «армейцами» переговоры о продлении контракта:

«Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года, пока я остаюсь там.

В моих услугах заинтересованы и другие клубы, но я хочу остаться в ЦСКА, и мы уже начали переговоры о продлении контракта. Пожелания клуба и мои совпадают, так что время покажет, что будет дальше».