Миланов: «Я хочу остаться в ЦСКА»
Сегодня, 17:21 | Источник: Novsport.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ЦСКА Георги Миланов сообщил, что уже ведет с «армейцами» переговоры о продлении контракта:
«Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года, пока я остаюсь там.
В моих услугах заинтересованы и другие клубы, но я хочу остаться в ЦСКА, и мы уже начали переговоры о продлении контракта. Пожелания клуба и мои совпадают, так что время покажет, что будет дальше».
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