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Миланов: «Я хочу остаться в ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Миланов Георги
Сегодня, 17:21 | Источник: Novsport.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов сообщил, что уже ведет с «армейцами» переговоры о продлении контракта:

«Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года, пока я остаюсь там.

В моих услугах заинтересованы и другие клубы, но я хочу остаться в ЦСКА, и мы уже начали переговоры о продлении контракта. Пожелания клуба и мои совпадают, так что время покажет, что будет дальше».

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