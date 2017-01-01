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Шикарный «удар скорпиона» от Жиру

Матч: АрсеналАрсенал2 : 0Кристал ПэласКристал Пэлас
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Жиру Оливье
Сегодня, 19:37 | Источник: твиттер SFR Sport | Редакция: Антон Белюсь

В матче 19-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» нападающему «канониров» Оливье Жиру удался умопомрачительный по красоте удар, который завершился взятием ворот «стекольщиков».

«Ударом скорпиона» француз вывел свою команду вперед. 

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