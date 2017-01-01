Шикарный «удар скорпиона» от Жиру
Идет второй тайм
Сегодня, 19:37 | Источник: твиттер SFR Sport | Редакция: Антон Белюсь
В матче 19-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» нападающему «канониров» Оливье Жиру удался умопомрачительный по красоте удар, который завершился взятием ворот «стекольщиков».
«Ударом скорпиона» француз вывел свою команду вперед.
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Покруче голешника Генриха, если выбирать)
Молодчик !!!