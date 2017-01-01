Шикарный «удар скорпиона» от Жиру

В матче 19-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» нападающему «канониров» Оливье Жиру удался умопомрачительный по красоте удар, который завершился взятием ворот «стекольщиков».

«Ударом скорпиона» француз вывел свою команду вперед.