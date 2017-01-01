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Уциев и Садаев будут внесены в заявку «Терека» после новогодних праздников

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Терек, Садаев Заур, Уциев Ризван
Сегодня, 21:49 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Руководитель пресс-службы «Терека» Казбек Хаджиев объяснил, почему футболисты Ризван Уциев и Заур Садаев были исключены из заявки грозненского клуба:

«Уциев и Садаев были заявлены до 31.12.2016 в соответствии со сроками контрактов. Ребята уже продлили соглашения с клубом. Новые контракты вступают в силу с 1 января 2017 года. Что до заявки, то они будут туда внесены сразу же после новогодних праздников».

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