Уциев и Садаев будут внесены в заявку «Терека» после новогодних праздников

Руководитель пресс-службы «Терека» Казбек Хаджиев объяснил, почему футболисты Ризван Уциев и Заур Садаев были исключены из заявки грозненского клуба:

«Уциев и Садаев были заявлены до 31.12.2016 в соответствии со сроками контрактов. Ребята уже продлили соглашения с клубом. Новые контракты вступают в силу с 1 января 2017 года. Что до заявки, то они будут туда внесены сразу же после новогодних праздников».