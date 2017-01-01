Рамос: «„Реал“ стремится выиграть требл»
Вчера, 23:46 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Реала» Серхио Рамос обозначил цели «сливочных» на нынешний сезон:
«Мы, как всегда, стремимся выиграть три соревнования: чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Кубок Испании, а также параллельно завоевать и другие титулы, если удастся.
Мы стараемся демонстрировать хороший футбол и отдавать все свои силы за эмблему на футболке. Тогда успехи дадутся нам проще».
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