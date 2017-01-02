Луис Адриано пройдет медосмотр в «Спартаке» 10 или 11 января

Нападающий «Милана» Луис Адриано немного позже пополнит состав «Спартака», чем это планировалось ранее. Стороны достигли соглашения по всем основным пунктам трансфера, но еще остались некоторые шероховатости, что затягивает переезд бразильца в Москву. Ожидается, что Адриано пройдет медосмотр в «Спартаке» 10 или 11 января.