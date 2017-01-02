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Луис Адриано пройдет медосмотр в «Спартаке» 10 или 11 января

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 21:56 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Милана» Луис Адриано немного позже пополнит состав «Спартака», чем это планировалось ранее. Стороны достигли соглашения по всем основным пунктам трансфера, но еще остались некоторые шероховатости, что затягивает переезд бразильца в Москву. Ожидается, что Адриано пройдет медосмотр в «Спартаке» 10 или 11 января.

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