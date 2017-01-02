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Моуриньо: «МЮ - чемпион по плохим судейским решениям»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 2Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Вчера, 22:57 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0)

«Это был непростой матч для МЮ, но еще более сложно было „Вест Хэму“, который проводил второй поединок в течение 48 часов. Им пришлось нелегко в плане физики.

Я счастлив, что сделал правильные замены и выпустил Мату и Рэшфорда. Маркус - профессионал, он очень зрелый футболист, у которого ДНК „Манчестер Юнайтед“. В этом сезоне у нас есть Ибра, а Маркус очень пригодится в следующем.

Мне не жаль „Вест Хэм“. Я не пересматривал работу судьи, но если говорить об арбитраже в целом, то МЮ - чемпион по принятым решениям против нас».

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