«Рубин» предлагает «Трабзонспору» купить Сонга
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Трабзонспор, Сонг Александр
Сегодня, 10:27 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Антон Белюсь
По информации турецких СМИ, «Рубин» готов расстаться с полузащитником Александром Сонгом уже в зимнее трансферное окно.
Стало известно, что казанский клуб предложил услуги 29-летнего камерунца «Трабзонспору». Финансовые условия предложения не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в переходе хавбека заинтересован «Османлыспор».
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