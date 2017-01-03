«Рубин» предлагает «Трабзонспору» купить Сонга

По информации турецких СМИ, «Рубин» готов расстаться с полузащитником Александром Сонгом уже в зимнее трансферное окно.

Стало известно, что казанский клуб предложил услуги 29-летнего камерунца «Трабзонспору». Финансовые условия предложения не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в переходе хавбека заинтересован «Османлыспор».