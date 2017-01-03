ПСЖ объявил о переходе Дракслера
Сегодня, 14:01 | Источник: Твиттер ФК ПСЖ | Редакция: Антон Белюсь
ПСЖ представил публике свое новое подписание - полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера.
Напомним, что 23-летний футболист перебрался в парижский клуб из «Вольфсбурга».
Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2021 года.
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