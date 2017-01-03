ПСЖ объявил о переходе Дракслера

ПСЖ представил публике свое новое подписание - полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера.

Напомним, что 23-летний футболист перебрался в парижский клуб из «Вольфсбурга».

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2021 года.