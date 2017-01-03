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ПСЖ объявил о переходе Дракслера

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферы, ПСЖ, Дракслер Юлиан
Сегодня, 14:01 | Источник: Твиттер ФК ПСЖ | Редакция: Антон Белюсь

ПСЖ представил публике свое новое подписание - полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера.

Напомним, что 23-летний футболист перебрался в парижский клуб из «Вольфсбурга».

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 2021 года.

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