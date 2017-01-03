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Буффон признан лучшим игроком сборной Италии в 2016 году

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Италия, Буффон Джанлуиджи, Белотти Андреа, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 18:17 | Источник: vivoazzurro | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон признан болельщиками лучшим игроком национальной команды в прошедшем году. Опытный страж ворот получил 37 % голосов. На втором месте оказался нападающий Андреа Белотти (27 %). Третий - защитник Леонардо Бонуччи (19%). В пятерку лучших также вошли Андреа Барцальи (9 %) и Чиро Иммобиле (8 %).

В качестве приза Буффон получит специальную награду - «Лазурный мяч».

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