Буффон признан лучшим игроком сборной Италии в 2016 году

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон признан болельщиками лучшим игроком национальной команды в прошедшем году. Опытный страж ворот получил 37 % голосов. На втором месте оказался нападающий Андреа Белотти (27 %). Третий - защитник Леонардо Бонуччи (19%). В пятерку лучших также вошли Андреа Барцальи (9 %) и Чиро Иммобиле (8 %).

В качестве приза Буффон получит специальную награду - «Лазурный мяч».