Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча решением Футбольной ассоциации Англии. Бразилец был удален во время вчерашнего матча АПЛ с «Бернли» (2:1). Один матч хавбек пропускает автоматически, а еще три ему прибавила FA.

Это уже третья красная карточка Фернандиньо в 24 матчах этого сезона.