Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча
Сегодня, 21:12 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча решением Футбольной ассоциации Англии. Бразилец был удален во время вчерашнего матча АПЛ с «Бернли» (2:1). Один матч хавбек пропускает автоматически, а еще три ему прибавила FA.
Это уже третья красная карточка Фернандиньо в 24 матчах этого сезона.
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