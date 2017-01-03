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Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Фернандиньо
Сегодня, 21:12 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо дисквалифицирован на четыре матча решением Футбольной ассоциации Англии. Бразилец был удален во время вчерашнего матча АПЛ с «Бернли» (2:1). Один матч хавбек пропускает автоматически, а еще три ему прибавила FA. 

Это уже третья красная карточка Фернандиньо в 24 матчах этого сезона.

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