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Маскерано: «Противостояние с „Атлетиком“, как всегда, сулит быть тяжёлым»

Матч: АтлетикАтлетик-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Маскерано Хавьер
Сегодня, 11:17 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика»:

«Как и всегда, противостояние с „Атлетиком“ сулит быть тяжелым, эта команда - отличный кубковый боец.

Нам нужно начать вторую половину сезона наилучшим образом. Мы хотим сражаться за каждый титул, поэтому надеюсь, что мы победим.

Не знаю, сумею ли я забить в 2017 году, важно другое - выигранные с командой титулы».

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