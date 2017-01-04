Маскерано: «Противостояние с „Атлетиком“, как всегда, сулит быть тяжёлым»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика»:

«Как и всегда, противостояние с „Атлетиком“ сулит быть тяжелым, эта команда - отличный кубковый боец.

Нам нужно начать вторую половину сезона наилучшим образом. Мы хотим сражаться за каждый титул, поэтому надеюсь, что мы победим.

Не знаю, сумею ли я забить в 2017 году, важно другое - выигранные с командой титулы».