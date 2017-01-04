Маскерано: «Противостояние с „Атлетиком“, как всегда, сулит быть тяжёлым»
Сегодня, 11:17 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика»:
«Как и всегда, противостояние с „Атлетиком“ сулит быть тяжелым, эта команда - отличный кубковый боец.
Нам нужно начать вторую половину сезона наилучшим образом. Мы хотим сражаться за каждый титул, поэтому надеюсь, что мы победим.
Не знаю, сумею ли я забить в 2017 году, важно другое - выигранные с командой титулы».
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