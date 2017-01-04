Кэйхилл: «Мне не наплевать на рекорды»

Защитник «Челси» Гарри Кэйхилл не скрывает того, что игроки «синих» хотят превзойти рекорд Премьер-Лиги, принадлежащий «Арсеналу», который в 2002 году побеждал в чемпионате на протяжении 14 поединков кряду. У «Челси» на данный момент серия из 13 викторий подряд.

«Мне не наплевать на рекорды. Это не то, о чем мы говорим неделями напролет, но нам нужно продолжать побеждать. Думаю, это правильный настрой.

Не вижу ничего плохого в том, что мы знаем свои показатели и хотим устанавливать рекорды.

Конечно, я хочу этого. Мы установили клубный рекорд по количеству побед подряд и должны гордиться этим. Теперь у нас есть шанс установить рекорд лиги. Каждый игрок хочет быть частью рекордов.

Я не буду стесняться, говоря об этом, но это не значит, что мы только об этом и думаем».