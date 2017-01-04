Рейтинг@Mail.ru

Кэйхилл: «Мне не наплевать на рекорды»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Кэйхилл Гэри
Сегодня, 17:03 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Челси» Гарри Кэйхилл не скрывает того, что игроки «синих» хотят превзойти рекорд Премьер-Лиги, принадлежащий «Арсеналу», который в 2002 году побеждал в чемпионате на протяжении 14 поединков кряду. У «Челси» на данный момент серия из 13 викторий подряд. 

«Мне не наплевать на рекорды. Это не то, о чем мы говорим неделями напролет, но нам нужно продолжать побеждать. Думаю, это правильный настрой.

Не вижу ничего плохого в том, что мы знаем свои показатели и хотим устанавливать рекорды.

Конечно, я хочу этого. Мы установили клубный рекорд по количеству побед подряд и должны гордиться этим. Теперь у нас есть шанс установить рекорд лиги. Каждый игрок хочет быть частью рекордов.

Я не буду стесняться, говоря об этом, но это не значит, что мы только об этом и думаем».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
16:55 Маттеус: «В схеме Анчелотти для Мюллера нет подходящей позиции» 2
16:46 Маротта: «„Ювентус“ ищет топ-полузащитника на следующий сезон» 0
16:34 Почеттино считает, что Гвардиоле не хватает смиренности 1
16:23 Анчелотти: «Видаль перейдёт в „Челси“? Это нонсенс» 3
13:53 Агент: «Не могу обещать, что этой зимой Форсберг не покинет „РБ Лейпциг“» 0
12:11 Пранделли: «В Испании все клубы используют одну тактическую схему» 3
11:50 Конте: «Венгер и Моуриньо злятся из-за лидерства „Челси“, а не из-за календаря» 40
11:36 Пранделли: «Будь я корыстным, ждал бы, пока в „Валенсии“ меня уволят» 1
11:25 Сампаоли: «3-е место в Ла Лиге станет очень хорошим достижением для „Севильи“» 3
11:17 Маскерано: «Противостояние с „Атлетиком“, как всегда, сулит быть тяжёлым» 14
все материалы по этой теме
Турниры