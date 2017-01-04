Адебайор без клуба вызван в сборную Того на Кубок Африки

Нападающий Эммануэль Адебайор, который не смог найти себе новый клуб, выступит на Кубке Африки. Тренерский штаб сборной Того включил Адебайора в заявку команды. Также в заявке сборной Того есть вратарь Косси Агасса, который после ухода из «Реймса» остался свободным агентом.