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Адебайор без клуба вызван в сборную Того на Кубок Африки

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: игроки, Того, Адебайор Эммануэль, Агасса Косси
Сегодня, 17:48 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий Эммануэль Адебайор, который не смог найти себе новый клуб, выступит на Кубке Африки. Тренерский штаб сборной Того включил Адебайора в заявку команды. Также в заявке сборной Того есть вратарь Косси Агасса, который после ухода из «Реймса» остался свободным агентом.

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