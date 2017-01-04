Бикфалви ведёт переговоры с российскими клубами

Агент полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош отметил, что румын близок к переходу в другой российский клуб.

«Есть некоторые варианты, идут обсуждения по поводу ухода из „Томи“. Все переговоры ведутся с российскими клубами. Один клуб высокого уровня, остальные – рангом ниже. В течение нескольких недель примем решение».