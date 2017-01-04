«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в Кубке Испании
В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1. В другом поединке встречаются «Реал» и «Севилья».
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» - 3:1 (2:0)
Голы: Виллиан 17, Вела 33, Ойярсабаль 72 - Тригерос 77.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Микель Гонсалес, Берчиче, Мартинес, Сальдуа, Хаби Прието, Сурутуса (Гранеро 82), Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Каналес 62), Виллиан (Хуанми 76).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Мусаккио, Альваро Гонсалес, Сориано, Хонатан дос Сантос (Самуэль Кастильехо 76), Тригерос, Эрнандес, Пату (Борре 82), Сансоне.
Главный тренер: Фран Эскриба.
Предупреждения: Виллиан 65, Хосе Анхель 87, Самуэль Кастильехо 90+1, Мартинес 90+1, Сориано 90+4.
Судья: Клос Гомес (Испания).
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