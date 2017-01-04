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«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в Кубке Испании

Матч: Реал СосьедадРеал Сосьедад3 : 1ВильярреалВильярреал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 23:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1. В другом поединке встречаются «Реал» и «Севилья».

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»

«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» - 3:1 (2:0)
Голы: Виллиан 17, Вела 33, Ойярсабаль 72 - Тригерос 77.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Микель Гонсалес, Берчиче, Мартинес, Сальдуа, Хаби Прието, Сурутуса (Гранеро 82), Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Каналес 62), Виллиан (Хуанми 76).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Мусаккио, Альваро Гонсалес, Сориано, Хонатан дос Сантос (Самуэль Кастильехо 76), Тригерос, Эрнандес, Пату (Борре 82), Сансоне.
Главный тренер: Фран Эскриба.

Предупреждения: Виллиан 65, Хосе Анхель 87, Самуэль Кастильехо 90+1, Мартинес 90+1, Сориано 90+4.

Судья: Клос Гомес (Испания).

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