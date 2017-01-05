Ловчев: «Желание выбить денег из клуба может сыграть с Миранчуком злую шутку»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что «Рубин» предложил хавбеку «Локомотива» Алексею Миранчуку ежегодную зарплату в размере 2.5 млн евро:

«Мои мысли по этому поводу созвучны с мыслями Юрия Павловича Сёмина, который сказал следующее: „Считаю, ему нужно еще пару лет отыграть в „Локомотиве“, чтобы закрепить то, что есть у него сегодня. Закрепить в той ауре, в том окружении, которое есть сейчас в „Локомотиве“. А дальше – смотреть и выбирать“.

Полностью согласен. Мой жизненный опыт подсказывает мне, что от добра добра не ищут. Есть пример Ивана Соловьева, которого все уже забыли. И правильно сделали. Потому что он, перейдя из „Динамо“ в „Зенит“, позарился на сиюминутные деньги, не заработав в итоге столько, сколько мог, если бы он вырос в хорошего футболиста. И подобных примеров хватает.

Поэтому то, что сегодня Миранчук (или не он, а его окружение) пытается выбить денег из клуба, может сыграть с ним злую шутку в будущем. Ну придет он, молодой еще в общем-то человек, в „Рубин“, где тон задают иностранцы, которые совершенно не знают, кто такой Миранчук - где гарантии, что он будет играть хотя бы столько, сколько он сейчас играет в „Локо“? Так можно потерять значительно больше, чем выиграть. Если уж уходить, то идти туда, где ты будешь уверен в том, что тебе дадут играть, и не посадят на лавочку. А Миранчук все-таки не до конца сформировавшийся игрок, не звезда – он и в сборной России далеко не всегда играет».