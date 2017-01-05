Ломбертсом интересуются в Германии, Италии, Англии и США

Сантуш Верхлуст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал, что к его клиенту проявляют интерес клубы из различных стран.

«Еще рано говорить о клубах, в которые может перейти Ломбертс. Никакого официального предложения еще не было. Могу лишь сказать, что интерес проявляют команды из Англии, Германии, Италии и США. В любом случае, у игрока действующий контракт с „Зенитом“ до лета следующего года, и „Зениту“ принимать решение о будущем защитника, сейчас судьба игрока в их руках.

Ломбертс - профессионал, он счастлив в „Зените“. Если так случится, что он останется в клубе, то он отработает свой контракт до конца. Но сейчас никто не может сказать, уйдет он из „Зенита“ или останется».

Защитник выступает за «Зенит» с 2007 года.