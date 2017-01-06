Рейтинг@Mail.ru

Григорян: «Отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звёздам»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Григорян Александр
Сегодня, 01:01 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Антон Белюсь

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян уверен, что имя наставника вторично, главное – результат и игра вверенной ему команды:

«Честно говоря, отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам. Их имена известны только потому, что им дали шанс и они его реализовали. Но в России много национальностей, много самобытных и талантливых тренеров, у которых даже шанса на будет, какой представился мне. И потом так не только в футболе – в любой сфере. Поэтому когда речь заходит об имени, я к этому скептически отношусь.

Для меня комично слово „звездность“, когда оно употребляется по отношению к человеку. Звезды на небе, в основном. Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола. А остальные добиваются всего трудом, целеустремленностью, умениями».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
19:12 Агент Боли: «ЦСКА не вступал с нами в серьёзные переговоры» 20
Вадим Багров
Будущее РФПЛ. Сокращать или расширять?
Гинер и Галицкий выступают за новых участников чемпионата, но многие против. «Соккер.ру» перечисляет аргументы сторонников сокращения и расширения чемпионата.
Комментариев: 56
17:40 ЦСКА продолжает следить за состоянием здоровья Оланаре 26
16:55 Бабаев: «Не теряем надежды, что Ерёменко сыграет за ЦСКА уже весной» 244
16:16 Лебедев: «Может, пора задуматься о сокращении РФПЛ?!» 62
14:59 Фото Григорян: «Мне будет интересно обыгрывать всех соперников: и „Зенит“, и „Спартак“, и ЦСКА» 89
14:27 Григорян: «Я ждал этого шанса 20 лет» 11
11:46 Рейнгольд: «Ганчаренко вошёл в горящий дом, который того и гляди обрушится» 83
07:51 Савин: «Футболист как художник – должен быть голодным» 9
07:11 Ловчев: «Если бы не Федун, „Спартак“ сегодня мог быть там, где сейчас „Динамо“» 64
все материалы по этой теме
Турниры