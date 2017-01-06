Григорян: «Отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звёздам»

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян уверен, что имя наставника вторично, главное – результат и игра вверенной ему команды:

«Честно говоря, отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам. Их имена известны только потому, что им дали шанс и они его реализовали. Но в России много национальностей, много самобытных и талантливых тренеров, у которых даже шанса на будет, какой представился мне. И потом так не только в футболе – в любой сфере. Поэтому когда речь заходит об имени, я к этому скептически отношусь.

Для меня комично слово „звездность“, когда оно употребляется по отношению к человеку. Звезды на небе, в основном. Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола. А остальные добиваются всего трудом, целеустремленностью, умениями».