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«Шапекоэнсе» 21 января проведет первый матч после катастрофы

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Шапекоэнсе, Палмейрас
Сегодня, 03:17 | Источник: Ap.org | Редакция: Павел Молочный

Бразильский клуб «Шапекоэнсе», потерявший большую часть игроков в авиакатастрофе, 21 января проведет первый матч после трагедии.

Соперником «Шапекоэнсе» будет чемпион Бразилии «Палмейрас». Товарищеская встреча пройдет на домашнем стадионе «Шапекоэнсе» «Арена Конда».

Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Шапеко собирается подписать 20 новичков.

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