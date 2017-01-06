Аршавин рассказал о самых памятных матчах в своей карьере

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин встретился с учениками академии клуба, где ответил на ряд вопросов. Один из них касался трех самых памятных матчей в карьере российского игрока.

«Те матчи, которые выделил бы я, - это Россия – Нидерланды на чемпионате Европы, когда „Зенит“ выиграл Кубок УЕФА, и победа сборной России над Англией в „Лужниках“. В этих матчах мне нравилась атмосфера и те чувства, которые я испытывал».

В 1/4 Евро-2008 Россия переиграла Нидерланды (3:1), а в финале Кубка УЕФА того же года «Зенит» был сильнее «Рейнджерс» (2:0).

Напомним, что «Кайрат» признал гол Аршавина самым красивым в сезоне.