Аршавин рассказал о самых памятных матчах в своей карьере
Сегодня, 12:05 | Источник: ФК "Кайрат" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин встретился с учениками академии клуба, где ответил на ряд вопросов. Один из них касался трех самых памятных матчей в карьере российского игрока.
«Те матчи, которые выделил бы я, - это Россия – Нидерланды на чемпионате Европы, когда „Зенит“ выиграл Кубок УЕФА, и победа сборной России над Англией в „Лужниках“. В этих матчах мне нравилась атмосфера и те чувства, которые я испытывал».
В 1/4 Евро-2008 Россия переиграла Нидерланды (3:1), а в финале Кубка УЕФА того же года «Зенит» был сильнее «Рейнджерс» (2:0).
Напомним, что «Кайрат» признал гол Аршавина самым красивым в сезоне.
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