«Реал» в шаге от рекорда «Барселоны» Луиса Энрике
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал, Барселона, Зидан Зинедин , Энрике Луис
Сегодня, 12:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Победив «Севилью» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» увеличил свою беспроигрышную серию до 38 матчей подряд. В последний раз подопечные Зинедина Зидана терпели неудачу 6 апреля прошлого года, когда уступили «Вольфсбургу» (0:2) в Лиге чемпионов. Если «сливочные» не проиграют в следующей домашней игре с аутсайдером «Гранадой», то «Мадрид» догонит «Барселону» Луиса Энрике, которая в сезоне-2015/16 шла 39 матчей без поражений.
Абсолютный рекорд европейского футбола принадлежит Антонио Конте и его «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 не проигрывал 43 встречи кряду.
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Мы у этого "аутсайдера" две последние игры еле-еле выиграли...!
Так что ничего ещё не решено...!
Но верим в победу, удачи Реалу!
А теперь уже он для вас физруком стал...!