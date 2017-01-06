«Реал» в шаге от рекорда «Барселоны» Луиса Энрике

Победив «Севилью» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании, «Реал» увеличил свою беспроигрышную серию до 38 матчей подряд. В последний раз подопечные Зинедина Зидана терпели неудачу 6 апреля прошлого года, когда уступили «Вольфсбургу» (0:2) в Лиге чемпионов. Если «сливочные» не проиграют в следующей домашней игре с аутсайдером «Гранадой», то «Мадрид» догонит «Барселону» Луиса Энрике, которая в сезоне-2015/16 шла 39 матчей без поражений.

Абсолютный рекорд европейского футбола принадлежит Антонио Конте и его «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 не проигрывал 43 встречи кряду.