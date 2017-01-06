Защитник Папа Гуйе покинул «Ростов». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену».

В пятницу игроки «Ростова» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Папа Гуйе с командой не полетел.

Сенегалец присоединился к дончанам прошлым летом, в общей сложности он провел за клуб 5 матчей.