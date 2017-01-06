Папа Гуйе покинул «Ростов»
Сегодня, 13:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник Папа Гуйе покинул «Ростов». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену».
В пятницу игроки «Ростова» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Папа Гуйе с командой не полетел.
Сенегалец присоединился к дончанам прошлым летом, в общей сложности он провел за клуб 5 матчей.
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