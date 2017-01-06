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Папа Гуйе покинул «Ростов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ростов, Гуйе Папа
Сегодня, 13:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник Папа Гуйе покинул «Ростов». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Гуйе больше в команде не будет. Клуб ищет ему замену».

В пятницу игроки «Ростова» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ, и Папа Гуйе с командой не полетел.

Сенегалец присоединился к дончанам прошлым летом, в общей сложности он провел за клуб 5 матчей.

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