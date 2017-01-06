Файзулин завершает своё восстановление
Сегодня, 14:42 | Источник: Твиттер Эдуарда Безуглова | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин завершает свое восстановление от травмы колена. Об этом сообщает врач сборной России Эдуард Безуглов. У Файзулина еще в сентябре 2015 года произошел рецидив повреждения колена, и с тех пор он на поле не появлялся.
«Восстановление в завершающей фазе. Скоро ждем возвращения!» — пишет Безуглов в своем «твиттере».
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
«Соккер.ру» с интересом и возмущением следит за переговорами Миранчука и «Локомотива». Распутываем историю, наградившую Алексея ярлыком «алчный, слабый футболист».
04 января 2017
Вадим Багров
«Соккер.ру», вдохновившись атмосферным снимком Пирло, находит звезд «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова» и других клубов РФПЛ на карте мировых курортов.
03 января 2017
23:22 Официально «Мордовия» рассталась с Саркисовым 2
Александр Чистяков
2016 год прошел, многим игрокам он принес прогресс, в том числе в смысле трансферной стоимости. «Соккер.ру» интересуется: кто из игроков РФПЛ значительно прибавил в цене?
04:27 Видео Смолов совершил прыжок в воду с крутого обрыва 16
Или войдите через
Ну, давай, Витёк, покажи!
Ну, давай, Витёк, покажи!
Ну, давай, Витёк, покажи!