Файзулин завершает своё восстановление

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин завершает свое восстановление от травмы колена. Об этом сообщает врач сборной России Эдуард Безуглов. У Файзулина еще в сентябре 2015 года произошел рецидив повреждения колена, и с тех пор он на поле не появлялся.

«Восстановление в завершающей фазе. Скоро ждем возвращения!» — пишет Безуглов в своем «твиттере».