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Файзулин завершает своё восстановление

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Файзулин Виктор
Сегодня, 14:42 | Источник: Твиттер Эдуарда Безуглова | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин завершает свое восстановление от травмы колена. Об этом сообщает врач сборной России Эдуард Безуглов. У Файзулина еще в сентябре 2015 года произошел рецидив повреждения колена, и с тех пор он на поле не появлялся.

«Восстановление в завершающей фазе. Скоро ждем возвращения!» — пишет Безуглов в своем «твиттере».

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