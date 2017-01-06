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ФИФА представила приз лучшему игроку мира

Соккер.Ру // Заграница: события, Роналду Криштиану, Месси Лионель, Гризманн Антуан
Сегодня, 17:32 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

ФИФА представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии Международной федерации футбола.

Награда получила название «The Best». На приз претендуют три нападающих: Криштиану Роналду («Реал»/сборная Португалии), Лионель Месси («Барселона»/сборная Аргентины) и Антуан Гризманн («Атлетико»/сборная Франции).

Добавим, что с 2016 года «Золотой мяч» вручает издание France Football, а ФИФА наградит лучшего игрока по версии организации собственным призом.

«Золотой мяч» vs «Лучший игрок ФИФА». Что престижнее?

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