ФИФА представила приз лучшему игроку мира

ФИФА представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии Международной федерации футбола.

Награда получила название «The Best». На приз претендуют три нападающих: Криштиану Роналду («Реал»/сборная Португалии), Лионель Месси («Барселона»/сборная Аргентины) и Антуан Гризманн («Атлетико»/сборная Франции).

Добавим, что с 2016 года «Золотой мяч» вручает издание France Football, а ФИФА наградит лучшего игрока по версии организации собственным призом.

«Золотой мяч» vs «Лучший игрок ФИФА». Что престижнее?