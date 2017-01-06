ФИФА представила приз лучшему игроку мира
Сегодня, 17:32 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
ФИФА представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии Международной федерации футбола.
Награда получила название «The Best». На приз претендуют три нападающих: Криштиану Роналду («Реал»/сборная Португалии), Лионель Месси («Барселона»/сборная Аргентины) и Антуан Гризманн («Атлетико»/сборная Франции).
Добавим, что с 2016 года «Золотой мяч» вручает издание France Football, а ФИФА наградит лучшего игрока по версии организации собственным призом.
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Приз получит 51-й игрок Чемпионата Европы 2016, один из самых бесполезных игроков Португалии, провалилиаший на ЧЕ 5 матчей из 7, и заслуженно занявший "почетное" место в шестом десятке среди игроков.
Приз получит худший игрок Лиги чемпионов в финале и полуфинале турнира, с "феноменальной" статистикой в этих матчах (0 голов, 0 голевых, 0 отборов)
Приз получит "победитель" Суперкубка Европы, которого даже в заявке на игру не было.
Приз получит Роналду.