Мертенс: «Роналду не пугает „Наполи“»

Вингер «Наполи» Дрис Мертенс считает, что «партенопейцам» по силам дать бой «Реалу», с которым они сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я очарован тем футболом, который мы демонстрируем под руководством Сарри: мы постоянно атакуем, контролируем мяч, всегда знаем, что нам нужно делать - атаковать, навешивать, забивать.

Я бы хотел и дальше играть в центре атаки, но не против действовать и на левом фланге. Решать тренеру, не мне.

Противостояние с „Реалом“? Мы становимся большим клубом, Роналду нас не пугает».