Мертенс: «Роналду не пугает „Наполи“»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Реал, Мертенс Дрис, Роналду Криштиану
Сегодня, 20:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Наполи» Дрис Мертенс считает, что «партенопейцам» по силам дать бой «Реалу», с которым они сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Я очарован тем футболом, который мы демонстрируем под руководством Сарри: мы постоянно атакуем, контролируем мяч, всегда знаем, что нам нужно делать - атаковать, навешивать, забивать.
Я бы хотел и дальше играть в центре атаки, но не против действовать и на левом фланге. Решать тренеру, не мне.
Противостояние с „Реалом“? Мы становимся большим клубом, Роналду нас не пугает».
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