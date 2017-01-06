Рейтинг@Mail.ru

Мертенс: «Роналду не пугает „Наполи“»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Реал, Мертенс Дрис, Роналду Криштиану
Сегодня, 20:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Наполи» Дрис Мертенс считает, что «партенопейцам» по силам дать бой «Реалу», с которым они сыграют на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я очарован тем футболом, который мы демонстрируем под руководством Сарри: мы постоянно атакуем, контролируем мяч, всегда знаем, что нам нужно делать - атаковать, навешивать, забивать.

Я бы хотел и дальше играть в центре атаки, но не против действовать и на левом фланге. Решать тренеру, не мне.

Противостояние с „Реалом“? Мы становимся большим клубом, Роналду нас не пугает».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:30
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:19 Моуриньо: «Надеюсь, Де Хеа не станет снова игроком сезона в МЮ» 0
18:32 Моуриньо: «Пока МЮ не получал достойных предложений по Депаю и Шнейдерлину» 3
18:15 Зума готов сыграть за «Челси» впервые за 11 месяцев 3
17:43 Зидан: «Роналду хочет играть постоянно, но всегда можно договориться» 32
17:21 Агент: «Соса не планирует уходить из „Милана“» 2
13:55 Кирилл Петров: «Уровень чемпионата Азербайджана выше, чем у Премьер-Лиги Украины» 33
11:10 Мюллер: «Ожидаю, что в этом году я буду забивать больше, чем в прошлом» 10
10:37 Гвардиола: «„Манчестер Сити“ - один из самых титулованных клубов за последние 5-6 лет» 18
08:49 Пике: «Мы видели, какое судейство было в матче „Реал“ - „Севилья“» 100
05:30 Хави: «Китай становится подходящим местом для топ-игроков» 13
все материалы по этой теме
Турниры