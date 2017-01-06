Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск»

Пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск» сообщает, что новым главным тренером команды, как и ожидалось, стал Андрей Гордеев.

41-летний специалист заключил с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона, и дал свое первое интервью в роли наставника команды.

«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи.

На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте».