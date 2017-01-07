Рейтинг@Mail.ru

Таски: «Я не перехожу в „Трабзонспор“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Таски Сердар
Сегодня, 14:01 | Источник: ajansspor.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Спартака» Сердар Таски опроверг слухи о том, что он может перейти в «Трабзонспор».

«Шесть дней назад мой отец контактировал с „Трабзонспором“. Но ничего конкретного не было. Слухов появляется много, но они не отражают реальность. Я получил травму колена, ездил в Германию на лечение. И не был в Турции, как об этом писали СМИ. Намерен вернуться в расположение „Спартака“. У меня еще контракт с клубом. Я продолжу играть за него. Предложения были. Из Испании и Германии. Это нормально. Такое все время происходит. Но я игрок „Спартака“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:55
ответ пользователю Lucho Gonzalez (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:52, редактировал Сегодня 14:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:44
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:35
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:27, редактировал Сегодня 14:28
ответ пользователю Cannonball (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:25
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 14:20
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 14:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:17
ответ пользователю sacha polikarpow (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:13
ответ пользователю Lucho Gonzalez (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:13
ответ пользователю Cannonball (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 14:12
ответ пользователю Cannonball (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:10
ответ пользователю Сергей Саныч (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:09
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 14:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:03
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:07 Агент: «Тигиев интересен не только „Спартаку“» 13
13:43 Слухи Дортмундская «Боруссия» может заплатить за Смолова 10 млн евро 24
13:03 У «Крыльев Советов» нет предложений по Молло и Паскуато 8
12:46 Во «Фламенго» ждут расторжения контракта Ромуло со «Спартаком» 15
11:46 Тайсон: «Отработаю контракт с „Шахтёром“ до конца» 6
00:26 Слухи 12 января «Спартак» и «Локомотив» обсудят возможный трансфер Самедова 25
Вчера
19:53 Слухи «Краснодар» поспорит с ПСВ и «Аяксом» за 19-летнего нападающего «Перуджи» 5
18:23 Слухи Витиньо понадобился «Галатасараю» 64
17:12 Слухи Тошич близок к переходу в «Трабзонспор» 149
15:50 Фото Мещеряков: «Информация по Самедову должна быть в понедельник» 27
все материалы по этой теме
Турниры