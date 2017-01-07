Таски: «Я не перехожу в „Трабзонспор“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Таски Сердар
Сегодня, 14:01 | Источник: ajansspor.com | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Спартака» Сердар Таски опроверг слухи о том, что он может перейти в «Трабзонспор».
«Шесть дней назад мой отец контактировал с „Трабзонспором“. Но ничего конкретного не было. Слухов появляется много, но они не отражают реальность. Я получил травму колена, ездил в Германию на лечение. И не был в Турции, как об этом писали СМИ. Намерен вернуться в расположение „Спартака“. У меня еще контракт с клубом. Я продолжу играть за него. Предложения были. Из Испании и Германии. Это нормально. Такое все время происходит. Но я игрок „Спартака“».
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Брешут.
Брешут.
Ну а так то, китайцам важен не просто игрок, а продавец. Поэтому на игроков, из команды уверенно входящей во вторую сотню рейтинга УЕФА, они даже не смотрят.
Брешут.