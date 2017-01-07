Таски: «Я не перехожу в „Трабзонспор“»

Защитник «Спартака» Сердар Таски опроверг слухи о том, что он может перейти в «Трабзонспор».

«Шесть дней назад мой отец контактировал с „Трабзонспором“. Но ничего конкретного не было. Слухов появляется много, но они не отражают реальность. Я получил травму колена, ездил в Германию на лечение. И не был в Турции, как об этом писали СМИ. Намерен вернуться в расположение „Спартака“. У меня еще контракт с клубом. Я продолжу играть за него. Предложения были. Из Испании и Германии. Это нормально. Такое все время происходит. Но я игрок „Спартака“».