Михайлович: «Не мог уснуть, думая, сколько зарабатывал бы в Китае»
Сегодня, 15:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович, возглавивший команду прошлым летом, рассказал, что отклонил предложение из Китая.
«В декабре мне предлагали поработать тренером в Китае. Но я решил отклонить предложение, потому что не люблю оставлять недоделанную работу. Честно говоря, я провел несколько бессонных ночей, думая о своей возможной зарплате, которая была бы у меня в Китае. Но нужно принимать решения, и это был мой выбор. В Китае можно заработать в пять или шесть раз больше, чем в Европе за один сезон. Китай стал не просто страной, куда уезжают доигрывать, как в случае с США или Катаром».
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