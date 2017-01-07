Рейтинг@Mail.ru

Михайлович: «Не мог уснуть, думая, сколько зарабатывал бы в Китае»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Торино, Михайлович Синиша
Сегодня, 15:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович, возглавивший команду прошлым летом, рассказал, что отклонил предложение из Китая.

«В декабре мне предлагали поработать тренером в Китае. Но я решил отклонить предложение, потому что не люблю оставлять недоделанную работу. Честно говоря, я провел несколько бессонных ночей, думая о своей возможной зарплате, которая была бы у меня в Китае. Но нужно принимать решения, и это был мой выбор. В Китае можно заработать в пять или шесть раз больше, чем в Европе за один сезон. Китай стал не просто страной, куда уезжают доигрывать, как в случае с США или Катаром».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:25
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Зидан – один. Что год назад говорили о Зизу?
​Год назад Зинедин Зидан возглавил мадридский «Реал», сменив на тренерском мостике Бенитеса. «Соккер.ру» заглядывает в прошлое, предлагая «Вспомнить всё» о Зизу-тренере.
Комментариев: 94
05:48 Моуриньо: «МЮ не был в аду в начале сезона, и сейчас мы пока не в раю» 4
03:36 Моуриньо: «МЮ не будет покупать защитников в январе» 2
Вчера
14:53 Моуриньо: «И Раньери, и Зидан, и Сантуш заслуживают награду лучшему тренеру года» 15
Александр Чистяков
Кто на новенького? 5 тренеров для «Барсы»
Луис Энрике проиграл своему потенциальному преемнику, и «Соккер.ру» изучает список кандидатов на тренерский мостик «Барселоны», ведь будущим летом рокировка возможна.
Комментариев: 37
05:44 Венгер: «Санчес устал физически и морально» 11
03:38 Вальверде: «Высокий прессинг – лучший способ противостоять „Барселоне“» 4
03:01 Энрике: «Прессинг „Атлетика“ в начале встречи задушил нас» 8
05 января 2017
16:40 Официально Васильевич - новый главный тренер «Осасуны» 18
16:26 Официально Фото Марко Силва возглавил «Халл» 2
все материалы по этой теме
Турниры