«Анжи» полетит на сбор в полном составе

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян отметил, что команда полетит на первый сбор в полном составе, несмотря на слухи о массовой распродаже игроков.

«Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков - (Берндарда) Бериши и (Джонатана) Менса, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звездном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков, наверное, она взята из каких-то непонятных источников.

Боли, как и другие наши звездные ребята, являются нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдет - это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену».