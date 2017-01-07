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«Галатасараю» нужен Ломбертс

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Галатасарай, Ломбертс Николас
Сегодня, 23:35 | Источник: sporcope.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попал в сферу трансферных интересов «Галатасарая».

По информации источника, турецкий клуб готов сделать официальное предложение «сине-бело-голубым» по трансферу 31-летнего бельгийца.

Ранее сообщалось, что Ломбертсом интересуются «Брюгге» и «Гент».

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