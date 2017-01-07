«Галатасараю» нужен Ломбертс
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Галатасарай, Ломбертс Николас
Сегодня, 23:35 | Источник: sporcope.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попал в сферу трансферных интересов «Галатасарая».
По информации источника, турецкий клуб готов сделать официальное предложение «сине-бело-голубым» по трансферу 31-летнего бельгийца.
Ранее сообщалось, что Ломбертсом интересуются «Брюгге» и «Гент».
Другие материалы по теме:
16:58 Слухи «Спартаку» интересен Алексей Козлов 48
Или войдите через
такой город реально существует - столица Камбоджи - не верити, гуглитете))
И...забирайте бесплатно!