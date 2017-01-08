Кот-д'Ивуар ведёт переговоры о товарищеском матче со сборной России
Сегодня, 12:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Пресс-атташе Федерации футбола Кот-д’Ивуара Эрик Каку подтвердил, что ивуарийцы планируют провести товарищеский матч с Россией.
«Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д’Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, однако дата встречи пока не определена».
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