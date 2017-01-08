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Кот-д'Ивуар ведёт переговоры о товарищеском матче со сборной России

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Россия: события, Россия, Кот-д'Ивуар
Сегодня, 12:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Пресс-атташе Федерации футбола Кот-д’Ивуара Эрик Каку подтвердил, что ивуарийцы планируют провести товарищеский матч с Россией.

«Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д’Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, однако дата встречи пока не определена».

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