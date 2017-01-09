«Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом»

В матче 17-го тура Примеры «Вильярреал» и «Барселона» обменялись голами.

Вильярреал, стадион «Эль Мадригал».

«Вильярреал» - «Барселона» - 1:1 (0:0)

Голы : Сансоне 49 — Месси 90.

«Вильярреал»: Асенхо, Мусаккьо (Альваро 87), Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано (Эрнандес 84), Дос Сантос, Сансоне, Пато (Кастильехо 76).

Главный тренер: Фран Эскриба.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Динь (Туран 71), Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш (Суарес 68), Серхи Роберто, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.

Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Коста 70, Серхи Роберто 78, Сансоне 78, Пике 83.

Удаление: Коста 90+4.

Судья: Игнасио Вильянуэва.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.