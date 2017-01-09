Рейтинг@Mail.ru

«Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом»

Матч: ВильярреалВильярреал1 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 17-го тура Примеры «Вильярреал» и «Барселона» обменялись голами.

Вильярреал, стадион «Эль Мадригал».

«Вильярреал» - «Барселона» - 1:1 (0:0)
Голы: Сансоне 49 — Месси 90.

«Вильярреал»: Асенхо, Мусаккьо (Альваро 87), Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано (Эрнандес 84), Дос Сантос, Сансоне, Пато (Кастильехо 76).
Главный тренер: Фран Эскриба.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Динь (Туран 71), Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш (Суарес 68), Серхи Роберто, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Коста 70, Серхи Роберто 78, Сансоне 78, Пике 83.

Удаление: Коста 90+4.

Судья: Игнасио Вильянуэва.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:50
ответ пользователю 95-shishani-95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:49
ответ пользователю satelite3131 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:49
ответ пользователю Алонсо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:48
ответ пользователю REAL MADRID KING (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:48
ответ пользователю NGY (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:47
ответ пользователю Гаджимурад Хайбулаев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:46
ответ пользователю NGY (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:46
ответ пользователю NGY (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:42
ответ пользователю satelite3131 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:42
ответ пользователю REAL MADRID KING (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:42, редактировал Сегодня 01:42
ответ пользователю satelite3131 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:41
ответ пользователю Алонсо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:40, редактировал Сегодня 01:41
ответ пользователю 95-shishani-95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:40
ответ пользователю 95-shishani-95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:40
ответ пользователю 95-shishani-95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:40
, чтобы видеть комментарии
  1
NGY
Сегодня 01:39
ответ пользователю iron_m (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:39
ответ пользователю ДобряK (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:39
ответ пользователю eleven LC (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:39, редактировал Сегодня 01:39
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 01:38
ответ пользователю alexfor (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:37
ответ пользователю satelite3131 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:37, редактировал Сегодня 01:37
ответ пользователю bykmeker_30 (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:37
ответ пользователю t0s1k (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:36
ответ пользователю nba05 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:36
ответ пользователю ДобряK (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:11 «Ювентус» - «Болонья»: стартовые составы 20
22:01 «Вильярреал» - «Барселона»: стартовые составы 26
21:56 Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Кальяри» 21
21:22 Фото Шмейхель получил награду лучшему игроку года в Дании 5
20:49 Видео «Тоттенхэм» проходит «Астон Виллу» в Кубке Англии 36
19:07 «Милан» - «Кальяри»: стартовые составы 8
18:55 Видео «Лацио» вырвал победу у «Кротоне» 44
18:54 Видео «Рома» добыла три очка в матче с «Дженоа» 37
18:26 «Ливерпуль» не смог обыграть «Плимут Аргайл» 70
18:06 «Тоттенхэм» - «Астон Вилла»: стартовые составы 4
все материалы по этой теме
Турниры