«Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом»
В матче 17-го тура Примеры «Вильярреал» и «Барселона» обменялись голами.
Вильярреал, стадион «Эль Мадригал».
«Вильярреал» - «Барселона» - 1:1 (0:0)
Голы: Сансоне 49 — Месси 90.
«Вильярреал»: Асенхо, Мусаккьо (Альваро 87), Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано (Эрнандес 84), Дос Сантос, Сансоне, Пато (Кастильехо 76).
Главный тренер: Фран Эскриба.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Динь (Туран 71), Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш (Суарес 68), Серхи Роберто, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Коста 70, Серхи Роберто 78, Сансоне 78, Пике 83.
Удаление: Коста 90+4.
Судья: Игнасио Вильянуэва.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через
Игра никакущая.
Энрике аут
Игра никакущая.
Энрике аут
Такое ощущение было, что никто кроме Месси не старается.
Как они не поймут эти подходы и бесполезные закидушки не прокатят с трёх этажным автобусом.
Смотрим дальше.
Такое ощущение было, что никто кроме Месси не старается.
Как они не поймут эти подходы и бесполезные закидушки не прокатят с трёх этажным автобусом.
Смотрим дальше.
С норм болелами барсы у меня норм отношения (к примеру, nba05, чувак с Неймаром на аве, Vladimir88 и т.д.)
Круглосуточно тут радуешься.
А вот ты видимо, за матчем из текстовой трансляции наблюдал...!
Болелы Реала, не уподобляйтесь глорам! Просто не обращайте внимание на отдельных личностей, среди болелов барсы тоже есть норм люди!
Прошу всяких роналдо743, волгодно, пластун, барса-фу и им подобных не отвечать на этот ком!
инсайдерсекая инфа