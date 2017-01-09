«Вильярреал» сменил название стадиона
Сегодня, 08:36 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
«Вильярреал» сменил название своего стадиона. Отныне «Желтая субмарина» будет принимать гостей на «Эстадио де ла Керамика», который ранее носил название «Эль Мадригал».
Изменился и внешний вид арены, фасады которой теперь облицованы керамогранитом.
Владелец клуба Фернандо Ройг прокомментировал данные изменения:
«Это лишь первые 25%. Мы находимся в самом начале пути и продолжим развивать стадион. От ремоделирования выиграют все, ведь керамические фасады арены станут круглосуточной выставкой, демонстрируя изделия спонсоров».
Фото нового дизайна стадиона можете посмотреть здесь.
Напомним, что вчера «подводники» принимали «Барселону» в рамках матча 17-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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