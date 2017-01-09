«Зенит» близок к приобретению нападающего «Атлетико Насьональ»
Сегодня, 10:13 | Источник: my.wealthyaffiliate.com | Редакция: Антон Белюсь
«Зенит» в cкором времени усилится нападающим «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио.
Об этом сообщил президент колумбийского клуба Хуан Карлос:
«Мы ведем переговоры с „Зенитом“ и близки к договоренности. Если все пойдет как надо, то в ближайшие дни Беррио отправится в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с „Зенитом“.
„Зенит“ - один из лучших клубов в Европе и мире. Они знают, чего хотят, сумма трансфера составит около 6-7 млн евро».
В сезоне-2016 Беррио сыграл в 25 матчах чемпионата Колумбии, в которых отметился 9 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Зениту» нужен полузащитник «Вииторула» Рэзван Марин.
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Другого объяснения не вижу.
Другого объяснения не вижу.
Китай не зря готовит документы .....
ахаххаха
реально смех!!!!!