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Гендиректор «Томи»: «Думаю, до сборов в Томске дело не дойдет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Томь
Сегодня, 17:48 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о планах клуба на предстоящие зимние сборы.

«16-го числа наша команда выходит из отпуска. Со сборами мы окончательно еще не определились. Во-первых, есть всем известные финансовые трудности, во-вторых, пока я не хочу брать на себя ответственность по поводу Турции из-за фактора безопасности. Кстати, смотрел сегодня новости, там обильный снегопад, страну буквально парализовало...

Есть ли вероятность, что сборы придется проводить в Томске? Думаю, нет. Конечно, если высшее руководство скажет: „Денег нет, работайте здесь“, то куда мы денемся? Но я думаю, что до такого не дойдет.

Два сбора запланировано в Турции. Третий этап подготовки пройдет уже в Томске, поскольку 4 марта нам играть домашний матч с „Ростовом“, и на 99 процентов он состоится в Перми».

Сегодня клуб объявил о расставании с тремя игроками.

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