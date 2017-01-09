На достройку «Крестовского» выделили 2 млрд рублей
Сегодня, 18:16 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона на Крестовском острове стоимостью 2 млрд рублей. Вся сумма уже выплачена авансом.
Средства будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона. А также на приспособление арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года.
29 декабря стадион был официально введен в эксплуатацию. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, стройку разбили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта 2017-го.
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Эх не тот стадион назвали Ванда метрополитано..........................................
Ну вот, всё же понятно написано - Стадион стоит 2 лярда рублей))) Кто говорит про 41 лярд не Русских денег?))
За гастеров обидно, они из этой суммы одни нули получат, аха-ха)
P.S. Писать фамилию этого человека не могу с большой буквы. С неё пишут имена уважаемых людей.
И НЕ СТЫДНО!!!!
ЭТОТ КОРОБОК ВЫЙДЕТ В ЛЯРД 60 ПОХОДУ!!!
БАНДА)))
Доделки до 31 марта))
Недоделки до 31 октября)))
Переделки уже до 31 марта 18го года)))
В общем, зинит-арена без КК уже на 100%
ЧМ 50/50. Если подключат иностранного подрядчика могут подоспеть
Теперь, дай Бог, до евро-20 успеют))