На достройку «Крестовского» выделили 2 млрд рублей

Комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона на Крестовском острове стоимостью 2 млрд рублей. Вся сумма уже выплачена авансом.

Средства будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона. А также на приспособление арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года.

29 декабря стадион был официально введен в эксплуатацию. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, стройку разбили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта 2017-го.