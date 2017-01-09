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На достройку «Крестовского» выделили 2 млрд рублей

Соккер.Ру // Россия: стадионы
Сегодня, 18:16 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Комитет по строительству Петербурга 29 декабря без конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона на Крестовском острове стоимостью 2 млрд рублей. Вся сумма уже выплачена авансом.

Средства будут потрачены на обустройство зоны контроля доступа стадиона. А также на приспособление арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года. Работы должны завершить до конца марта этого года.

29 декабря стадион был официально введен в эксплуатацию. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, стройку разбили на две части. Основные работы сдали, а доделки будут вестись до 31 марта 2017-го.

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