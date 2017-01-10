Сарсания: «Невозможно представить, для чего Самедова отправили в дубль»
Футбольный агент Константин Сарсания прокомментировал интерес «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову, который недавно проходил медосмотр с дублирующим составом «железнодорожников»:
«Самедов нужен – это хороший футболист, плюс у „Спартака“ нет игрока на фланг, туда ставят Зобнина. Если случится переход, Каррера получит возможность варьировать состав. Кроме того, главным фактором является следующий: команда решает задачу завоевания титула, и чем больше игроков хорошего уровня, тем лучше.
„Спартак“ хотел взять игрока сборной, лидера своей клубной команды. Но в конце сезона главный тренер „Локо“ зачем-то отправил Самедова в дубль. После этого „Спартак“ понял, что надо торговаться. Человек играл стабильно, потом его захотел взять „Спартак“ – и в результате футболист оказался в дубле. Невозможно представить, для чего это сделано. Ничего „умнее“ придумать было нельзя.
Самедова нужно было оставить, чтобы он продолжал тренироваться с командой. Ждать, как разрешиться ситуация. Зачем кричать, что он не нужен, просто не понимаю. Сколько он может стоить? Возраст – это один фактор, а качество и российский паспорт, нужность „Спартаку“ – другой. Можно и за 5 млн евро продать. Игрок сборной, лидер „Локо“ стоит пять миллионов. А футболист дубля может и вообще ничего не стоить. Если Самедов поможет „Спартаку“ стать чемпионом, никто не станет спрашивать, сколько он стоил. Золото бесценно».
Или войдите через
Или за пару тонн бакинских просто почву перехода греет?