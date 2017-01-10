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Сарсания: «Невозможно представить, для чего Самедова отправили в дубль»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Спартак М, Сарсания Константин , Самедов Александр
Сегодня, 07:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный агент Константин Сарсания прокомментировал интерес «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову, который недавно проходил медосмотр с дублирующим составом «железнодорожников»:

«Самедов нужен – это хороший футболист, плюс у „Спартака“ нет игрока на фланг, туда ставят Зобнина. Если случится переход, Каррера получит возможность варьировать состав. Кроме того, главным фактором является следующий: команда решает задачу завоевания титула, и чем больше игроков хорошего уровня, тем лучше.

„Спартак“ хотел взять игрока сборной, лидера своей клубной команды. Но в конце сезона главный тренер „Локо“ зачем-то отправил Самедова в дубль. После этого „Спартак“ понял, что надо торговаться. Человек играл стабильно, потом его захотел взять „Спартак“ – и в результате футболист оказался в дубле. Невозможно представить, для чего это сделано. Ничего „умнее“ придумать было нельзя.

Самедова нужно было оставить, чтобы он продолжал тренироваться с командой. Ждать, как разрешиться ситуация. Зачем кричать, что он не нужен, просто не понимаю. Сколько он может стоить? Возраст – это один фактор, а качество и российский паспорт, нужность „Спартаку“ – другой. Можно и за 5 млн евро продать. Игрок сборной, лидер „Локо“ стоит пять миллионов. А футболист дубля может и вообще ничего не стоить. Если Самедов поможет „Спартаку“ стать чемпионом, никто не станет спрашивать, сколько он стоил. Золото бесценно».

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