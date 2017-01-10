ЦСКА вылетел на сборы в Испанию

Игроки ЦСКА вышли из отпуска.

Сегодня команда из аэропорта Шереметьево вылетела в Испанию, где проведет первый тренировочный сбор.

Первая тренировка «армейцев» состоится уже сегодня вечером.

Сообщается, что некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Испании.

#ЦСКА вышел из отпуска и отправился на первый зимний сбор. Часть игроков присоединится к команде уже в Испании https://t.co/EDLltOYZ3F pic.twitter.com/lI8CgEHI4v — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 января 2017 г.

Напомним, что накануне нападающий Витиньо прибыл в расположение «армейцев».