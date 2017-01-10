ЦСКА вылетел на сборы в Испанию
Сегодня, 10:31 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь
Игроки ЦСКА вышли из отпуска.
Сегодня команда из аэропорта Шереметьево вылетела в Испанию, где проведет первый тренировочный сбор.
Первая тренировка «армейцев» состоится уже сегодня вечером.
Сообщается, что некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Испании.
Напомним, что накануне нападающий Витиньо прибыл в расположение «армейцев».
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