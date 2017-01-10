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ЦСКА вылетел на сборы в Испанию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, ЦСКА
Сегодня, 10:31 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Игроки ЦСКА вышли из отпуска. 

Сегодня команда из аэропорта Шереметьево вылетела в Испанию, где проведет первый тренировочный сбор.

Первая тренировка «армейцев» состоится уже сегодня вечером.

Сообщается, что некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Испании.

Напомним, что накануне нападающий Витиньо прибыл в расположение «армейцев».

 

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