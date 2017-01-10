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Узденов: «Понимаем желание Нобоа поиграть в другом клубе и готовы его отпустить»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Нобоа Кристиан
Сегодня, 12:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов дал понять, что полузащитник «желто-синих» Кристиан Нобоа может покинуть команду в зимнее трансферное окно:

«Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить.

У него очень много сейчас предложений - как из европейских команд, так и из топ-клубов российской Премьер-Лиги».

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