Узденов: «Понимаем желание Нобоа поиграть в другом клубе и готовы его отпустить»
Сегодня, 12:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Член совета директоров «Ростова» Али Узденов дал понять, что полузащитник «желто-синих» Кристиан Нобоа может покинуть команду в зимнее трансферное окно:
«Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить.
У него очень много сейчас предложений - как из европейских команд, так и из топ-клубов российской Премьер-Лиги».
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Зениту скорей всего не нужен : и так набрали кучу футболистов.
Коникам то да, вместо наркоши Еремы.
НУ ЧТО Ж - АМКАР ЕМУ ПОДОЙДЁТ !!!
БУГАГАГАГГЫГЫГГЫГЫГЫ