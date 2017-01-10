Нобоа: «Не обязательно, что покину „Ростов“ зимой»
Сегодня, 13:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, который выразил желание попробовать свои силы в другом клубе, не исключает, что может завершить сезон в составе «желто-синих»:
«Готов ли я покинуть клуб? Есть ли у меня варианты? Если будет хорошее предложение, тогда подумаю над ним. Пока ничего нет.
Намерен ли уйти из „Ростова“ зимой? Не обязательно. Я спокойно готовлюсь с командой ко второй части сезона».
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