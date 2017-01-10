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Нобоа: «Не обязательно, что покину „Ростов“ зимой»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Ростов, Нобоа Кристиан
Сегодня, 13:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, который выразил желание попробовать свои силы в другом клубе, не исключает, что может завершить сезон в составе «желто-синих»:

«Готов ли я покинуть клуб? Есть ли у меня варианты? Если будет хорошее предложение, тогда подумаю над ним. Пока ничего нет.

Намерен ли уйти из „Ростова“ зимой? Не обязательно. Я спокойно готовлюсь с командой ко второй части сезона». 

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