Нобоа: «Не обязательно, что покину „Ростов“ зимой»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, который выразил желание попробовать свои силы в другом клубе, не исключает, что может завершить сезон в составе «желто-синих»:

«Готов ли я покинуть клуб? Есть ли у меня варианты? Если будет хорошее предложение, тогда подумаю над ним. Пока ничего нет.

Намерен ли уйти из „Ростова“ зимой? Не обязательно. Я спокойно готовлюсь с командой ко второй части сезона».