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Брат Ерёменко: «Рома играет в футбол и проводит время с семьёй»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, ЦСКА, Еременко Роман
Сегодня, 13:29 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Алексей Еременко - брат хавбека ЦСКА Романа Еременко, отстраненного от футбола на два года за следы кокаина, что были найдены в его допинг-пробе, рассказал, чем занимается Роман во время дисквалификации:

«Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 — в любом формате. Сколько народу соберется, столько и играют. В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем — братья Еременко в разных командах, чтобы были равные составы!

Не важно, сколько на улице градусов — минус 30 или плюс 30. Вот 1 января было, скажем, 10 ниже нуля, но мы все равно играли! Да-да, прямо в первый день нового года, в 12 утра. Рома не может без футбола, как и я. Кстати, по субботам и воскресеньям мы играем в футбол именно с русскими ребятами! Этой традиции уже 20 лет — в выходные в Хельсинки гоняют мяч россияне. Естественно, мы с Ромой с удовольствием туда приходим. Притом рубятся люди всех возрастов — от 17 до даже 60 лет! Наш папа, Алексей Еременко-старший, тоже пару раз играл.

Помимо футбола, Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребенка. Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться.

Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живет. А мы все помогаем ему пережить тяжелый период».

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