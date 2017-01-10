Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова в ворота «Амкара» лучшим в 2016 году
Сегодня, 16:02 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Фото: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь
Болельщики «Спартака» признали гол полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в поединке 14-го тура РФПЛ против «Амкара» самым красивым в 2016 году.
По итогам опроса на официальном сайте этот выстрел капитана «красно-белых» набрал 32.88% голосов. На втором месте - гол Глушакова в ворота «Рубина» 5 декабря (32.03%), а на третьем - точный удар полузащитника Джано в игре с «Оренбургом» 16 сентября (7.59%).
Видео взято с официального канала ФК «Спартак» на YouTube.
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Эмоциональный гол получился, а сколько злопыхателей расстроил - не счесть!
Эмоциональный гол получился, а сколько злопыхателей расстроил - не счесть!
Если он очень нужный, то не значит, что самый красивый. По красоте средненький, каких половина в футболе. Ну, влупил и мяч влетел. Ни комбинации, ни красивой траектории
Сегодня 16:42, редактировал Сегодня 16:43
Амкар в том матче достойно держался против Спартака, но Глушаку просто тогда несказанно повезло! Как правило, такие мячи у него залетают через раз, в лучшем случае)
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Ты как всегда прав, капитан :)
Глушаков забил в 3 последних домашних матчах 3 гола ударами издалека.
цска, Амкару и Рубину... ранее Ростову.
Не забыл гол Игорю между перчаток?
Теперь у вас их три.Настоящий,косящий и один просто по жизни такой.
Почему мне болельщику ЦСКА тоже нравится Гоол.. Дениса Глушакова.
P.S. А по поводу сабжа - Промес молодчина что уступил мяч!
https://youtu.be/1Jb5kc0GRig
Эмоциональный гол получился, а сколько злопыхателей расстроил - не счесть!
ВДУЛ ПРОМЕСУ ПО-СОБАЧИ
НЕ ЗРЯ ОН МЫЛО УРОНИЛ
ТРОФЕЙ ЕМУ СВОЙ ЗАСАДИЛ
ДЕМИ ТОКА НЕ ХВАТАЕТ
ЗА НЕГО ЖАНО СЫГРАЕТ
ФЕДУН ВИЛКОВУ ЗАПЛАТИЛ
В САУНЕ ЕГО ПОМЫЛ
БОРЯ ТОЖЕ ЗА СПАРТАК
ЛЮБИТ ФРАТРИЮ ВОТ ТАК