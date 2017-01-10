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Болельщики «Спартака» признали гол Глушакова в ворота «Амкара» лучшим в 2016 году

Матч: СпартакСпартак1 : 0АмкарАмкар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Глушаков Денис
Сегодня, 16:02 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Фото: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь

Болельщики «Спартака» признали гол полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в поединке 14-го тура РФПЛ против «Амкара» самым красивым в 2016 году.

По итогам опроса на официальном сайте этот выстрел капитана «красно-белых» набрал 32.88% голосов. На втором месте - гол Глушакова в ворота «Рубина» 5 декабря (32.03%), а на третьем - точный удар полузащитника Джано в игре с «Оренбургом» 16 сентября (7.59%). 

Видео взято с официального канала ФК «Спартак» на YouTube.

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