Роналду: «Я уже стал частью истории футбола»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА.

«Я не сомневаюсь, что уже стал частью истории футбола. Это всегда было главной моей целью. Я не просто хотел стать игроком – мне нужно было стать звездой, быть лучшим. И я это сделал. Трофеи говорят сами за себя. Я горжусь этим, это меня мотивирует. Нет никакого секрета, я просто неутомимо постоянно работаю. Команда дает мне возможность развиваться. Победу на Евро-2016 назвал бы самым ярким моментом. Думаю, это пик моей карьеры. Но это не умаляет ценности других трофеев».