Роналду: «Я уже стал частью истории футбола»
Сегодня, 18:34 | Источник: FIFA.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал получение награды лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА.
«Я не сомневаюсь, что уже стал частью истории футбола. Это всегда было главной моей целью. Я не просто хотел стать игроком – мне нужно было стать звездой, быть лучшим. И я это сделал. Трофеи говорят сами за себя. Я горжусь этим, это меня мотивирует. Нет никакого секрета, я просто неутомимо постоянно работаю. Команда дает мне возможность развиваться. Победу на Евро-2016 назвал бы самым ярким моментом. Думаю, это пик моей карьеры. Но это не умаляет ценности других трофеев».
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Вадим Багров
В музее Криштиану еще один приз, обошел Месси и Гризманна в голосовании фанатов, экспертов, тренеров и капитанов сборных. «Соккер.ру» рассказывает о призах ФИФА.
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Я легенда...я лучший за последние 20 лет...теперь я часть истории футбола.
Только проблема в том, что подобное о тебе должны говорить другие, а не ты сам.
Я легенда...я лучший за последние 20 лет...теперь я часть истории футбола.
Только проблема в том, что подобное о тебе должны говорить другие, а не ты сам.
чтоб задеть Рона считаю открытым!)
Рона сделал САФ.Дальше он сам себя поднял.
И ведь правду глаголит,трофеи...как индивидуальные так и общие говорят сами за себя.
Он уже в истории. Как победитель. Как танк,который передавил много рекордов.
Славный парень с Мадейры,с трудным детством,покорил весь футбол.
Это многого стоит. Не верите?)....так проверьте на себе епта..
Ди Стефано (8 ЧИ и 5 КЕЧ)
Рауль (6 ЧИ и 3 ЛЧ)
Пушкаш (5 ЧИ и 3 КЕЧ)
Касильяс (5 ЧИ и 3 ЛЧ)
Роналду (1 ЧИ и 2 ЛЧ)
Ясно) И это только в Реале.
https://www.youtube.com/watch?v=_5A0LL2KGWA
Но его нарциссизм уже давно похож на какое то серьезное психическое отклонение.
Не могу забыть как он на цыпочки вставал на фотографиях чтобы казаться выше.)
Очень показательный момент на самом деле,Криштиану хочет казаться ещё больше чем он есть на самом деле,комплекс из детства наверно.
Какой же он нарцисс
Я легенда...я лучший за последние 20 лет...теперь я часть истории футбола.
Только проблема в том, что подобное о тебе должны говорить другие, а не ты сам.