Халк: «Оскар решился на переход в „Шанхай СИПГ“ после разговора со мной»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк признался, что это он убедил перейти в его команду полузащитника «Челси» Оскара.

«Я разговаривал с Оскаром до его трансфера. Сказал ему, что Шанхай очень красивый город, клуб тут фантастический и в ближайшие годы будет прогрессировать. Мне тут очень все нравится. Услышав об этом, Оскар решился на переход».