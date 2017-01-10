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Халк: «Оскар решился на переход в „Шанхай СИПГ“ после разговора со мной»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Шанхай СИПГ, Халк, Оскар
Сегодня, 19:55 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк признался, что это он убедил перейти в его команду полузащитника «Челси» Оскара.

«Я разговаривал с Оскаром до его трансфера. Сказал ему, что Шанхай очень красивый город, клуб тут фантастический и в ближайшие годы будет прогрессировать. Мне тут очень все нравится. Услышав об этом, Оскар решился на переход».

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