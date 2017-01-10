Халк: «Оскар решился на переход в „Шанхай СИПГ“ после разговора со мной»
Сегодня, 19:55 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк признался, что это он убедил перейти в его команду полузащитника «Челси» Оскара.
«Я разговаривал с Оскаром до его трансфера. Сказал ему, что Шанхай очень красивый город, клуб тут фантастический и в ближайшие годы будет прогрессировать. Мне тут очень все нравится. Услышав об этом, Оскар решился на переход».
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