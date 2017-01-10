«Спартак» может побороться за Сако
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Ливерпуль, Сако Мамаду
Сегодня, 21:36 | Источник: le10sport.com | Редакция: Сергей Иванов
В борьбу за защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако включился «Спартак». Московский клуб рассчитывает усилить оборону с помощью француза, на которого «Ливерпуль» не рассчитывает, как утверждает источник. На Сако претендуют французские, турецкие клубы, а также «Севилья».
Другие материалы по теме:
20:49 Слухи «Спартаку» интересен Варди 55
16:30 Слухи Источник: «Нобоа контактировал с „Зенитом“» 93
Вчера
11:45 Слухи Источник: «Молло проходит медосмотр в „Зените“» 194
08 января 2017
23:17 Слухи Владимир Габулов перейдёт в тульский «Арсенал» 21
Или войдите через
КО-КО-КО
Варди, Сако... кто следующий?!)