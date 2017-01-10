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«Спартак» может побороться за Сако

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Ливерпуль, Сако Мамаду
Сегодня, 21:36 | Источник: le10sport.com | Редакция: Сергей Иванов

В борьбу за защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако включился «Спартак». Московский клуб рассчитывает усилить оборону с помощью француза, на которого «Ливерпуль» не рассчитывает, как утверждает источник. На Сако претендуют французские, турецкие клубы, а также «Севилья».

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