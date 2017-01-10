«Спартак» может побороться за Сако

В борьбу за защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако включился «Спартак». Московский клуб рассчитывает усилить оборону с помощью француза, на которого «Ливерпуль» не рассчитывает, как утверждает источник. На Сако претендуют французские, турецкие клубы, а также «Севилья».