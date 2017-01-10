ЦСКА интересен хавбек «Эльфсборга»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Эльфсборг, Динамо К, Клаэссон Виктор
Сегодня, 21:40 | Источник: Expressen.se | Редакция: Сергей Иванов
ЦСКА, вылетевший на зимние сборы, рассчитывает еще укрепить полузащиту. Московский клуб интересуется хавбеком «Эльфсборга» Виктором Клаэссоном. 25-летний игрок подтвердил интерес к себе со стороны других клубов, однако не уточнил их названия. По данным источника, конкуренцию ЦСКА составят АЗ, «Верона» и киевское «Динамо».
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,а от куда у еврея деньги??
щас натянет вам обезьян в аренды типо лося и это для вас будет ПРАЗДНИК!
Конечно он в этот сарай не перейдет,выберет либо киев или аз!
Главное,что у вас есть игорь)!!