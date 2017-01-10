ЦСКА интересен хавбек «Эльфсборга»

ЦСКА, вылетевший на зимние сборы, рассчитывает еще укрепить полузащиту. Московский клуб интересуется хавбеком «Эльфсборга» Виктором Клаэссоном. 25-летний игрок подтвердил интерес к себе со стороны других клубов, однако не уточнил их названия. По данным источника, конкуренцию ЦСКА составят АЗ, «Верона» и киевское «Динамо».